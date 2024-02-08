فرح الهادي تحتفل بعيد ميلادها مع عقيل الرئيسي بأجواء رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة الكويتية فرح الهادي بعيد ميلادها، وسط أجواء رومانسية جمعتها بزوجها الممثل عقيل الرئيسي.

وشاركت فرح الهادي متابعيها مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الأحتفال بعيد ميلادها.

وظهرت فرح في مقطع الفيديو برفقة زوجها عقيل، وهما يرقصان بطريقة رومانسية هادئة على كلمات أغنية تحمل اسم "تسوى عالم".

واختارت فرح الهادي زينة عيد ميلادها باللون الوردي، كما تنوعت البالونات بين الابيض والوردي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وعلقوا عليه معربين عن إعجابهم الكبير بالثنائي، كما تمنوا لفرح حياة سعيدة وعمر مديد.



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