شكرا لقرائتكم خبر عن محبو سلسلة Jurassic Park على موعد مع الجزء الجديد العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محبي سلسلة Jurassic Park متحمسون بعد أن أعلنت Universal Pictures أنه سيتم عرض الجزء الجديد في عام 2025.



Jurassic Park

حيث أعلن استوديو الإنتاج أنه ينتقل إلى العصر الجوراسي التالي، ويؤرخ إعادة تشغيل Jurassic World جديدة في الثاني من يوليو من العام المقبل.

كان المعجبون المخلصون يشعرون بسعادة غامرة عندما سمعوا أخبار جزء جديد من الديناصورات، حيث قال أحدهم: "آمل ألا يتوقفوا أبدًا عن صنع هذه الأشياء! “.

ون جح فيلم الحركة والخيال العلمي Jurassic World Dominion، فى تجاوز المليار دولار إيرادات، خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي حول العالم، بعد أن طرح في2022، ليستكمل مسيرة الايرادات الضخمة التى حققتها الأجزاء السابقة من السلسلة.