- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محبو سلسلة Jurassic Park على موعد مع الجزء الجديد العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصبح محبي سلسلة Jurassic Park متحمسون بعد أن أعلنت Universal Pictures أنه سيتم عرض الجزء الجديد في عام 2025.
Jurassic Park
حيث أعلن استوديو الإنتاج أنه ينتقل إلى العصر الجوراسي التالي، ويؤرخ إعادة تشغيل Jurassic World جديدة في الثاني من يوليو من العام المقبل.
كان المعجبون المخلصون يشعرون بسعادة غامرة عندما سمعوا أخبار جزء جديد من الديناصورات، حيث قال أحدهم: "آمل ألا يتوقفوا أبدًا عن صنع هذه الأشياء! “.
ون جح فيلم الحركة والخيال العلمي Jurassic World Dominion، فى تجاوز المليار دولار إيرادات، خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي حول العالم، بعد أن طرح في2022، ليستكمل مسيرة الايرادات الضخمة التى حققتها الأجزاء السابقة من السلسلة.
من ناحية أخرى سبق وأعلن كريس برات عن إمكانية تقديم جزء رابع من سلسلة Jurassic World السينمائية، وذلك بالتزامن مع طرح الجزء الثالث والأخير من السلسلة تحت اسم Jurassic World Dominion بـ دور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 10 يونيو الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".
تصريح كريس برات جاء رغم كشف المخرج كولين تريفورو أن سلسلة أفلام Jurassic World ستختتم مع Dominion، وتم تأكيد ذلك في أحدث المقاطع الدعائية والملصقات للفيلم، واصفا إياه بـ "نهاية العصر الجوراسي"، ومع ذلك، صرح برات قائلا:" أنا لا أمانع تقديم فيلم جديد من سلسلة Jurassic World".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز