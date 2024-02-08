بعد عرض الحلقة التاسعة.. مسلسل "بين السطور" مطلوب على جوجل

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر مسلسل "بين السطور"، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقة التاسعة، حيث أنه يُعد من أبرز المسلسلات التي بدأت مؤخرًا وتحظى باهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي.

وبحث رواد التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل ومُلخص الحلقة التاسعة من مسلسل "بين السطور"، لمعرفة أبرز الأحداث التي تجرى خلال العمل، والمسلسل مستوحى في الأساس عن الدراما الكورية، وهو مسلسل Mistyمن إنتاج عام ٢٠١٨، لحياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الآخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته.

وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة ON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسلسل "بين السطور" معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء چاميكا، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج وائل فرج.