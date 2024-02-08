البيت الفني يحصد 90%؜ من جوائز المهرجان القومي للمسرح

ياسر رشاد - القاهرة - قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني، أن العروض المسرحية بالبيت الفني حصدت أكثر من 90% من جوائز المهرجان القومي للمسرح، مضيفا أن التحديات القادمة تكون أكبر لتحقيق منجز أكثر ثراء خلال العام الحالي، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه بتقديم باقة متنوعة من العروض المسرحية تشبع ذائقة المتلقي.



وأوضح " جلال "، إنه سيتم عرض الخطة على وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قبل وضعها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة تولي اهتماما كبيرا بالنشاط المسرحي وتشدد على ضرورة أن يثري الحراك الفني في مصر.



جاء ذلك خلال الأجتماع الذي عقدة مع مديري الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح، لمناقشة خطة الإنتاج للعام الحالي لعام2024 يوم الأربعاء الماضي، بحضور الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، الفنان محمد متولي مدير مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، الفنان عادل الكومي مدير المسرح القومي للأطفال، والفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، الفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة.