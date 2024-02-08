موسم الرياض يفتح باب التسجيل في بطولة الوايلد كارد للبادل

أعلن موسم الرياض عن فتح باب التسجيل في بطولة الوايلد كارد للبادل للرجال والنساء عبر الرابط اضغط هنا

وتنطلق منافسات البطولة في ٢٦ فبراير الجاري، وتستمر حتى ٢ مارس، في مجموعة من اللقاءات التنافسية بين عدد من أبطال البادل الرجال والنساء الذين حققوا نجاحات متعددة في البطولات العالمية الكبرى.

وتعتمد لقاءات البطولة على نظام خروج المغلوب، حيث تشارك عدة فرق محلية وعالمية تتنافس فيما بينها حتى آخر لقاء، الذي ينتظر أن تحسم فيه البطولة لصالح أحد الفرق المشاركة سواء على المستوى المحلي أو العربي أو العالمي.

ويسبق انطلاق البطولة تنظيم عدد من اللقاءات التي تهدف لتصفية عدد من الفرق، وتأهيل المميزة منها إلى المنافسات النهائية، فيما تغادر الأقل إمكانية منافسات المسابقة التي تستضيف أعدادا كبيرة من المحترفين سواء من الرجال أو السيدات.

وتعد مسابقات البادل ضمن أبرز مجالات الرياضة التي تشهد إقبالا واسعا من الرياضيين والهواة، حيث تعد التنس أكثر الألعاب الرياضية جماهيرية عالميًّا بعد كرة القدم، مما يسهم في الإقبال على المشاركة في البطولة، ومتابعتها من قبل المهتمين سواء من داخل المملكة أو خارجها.

ويستمر موسم الرياض في نسخته هذا العام باستضافة مجموعة من الأحداث الرياضية والترفيهية المميزة، من ضمنها كأس موسم الرياض لكرة القدم، وبطولات التنس، ونزالات الملاكمة العالمية، كما ينظم مجموعة كبيرة من الحفلات والمسرحيات والمهرجانات والمعارض، ويستضيف الموهوبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام العالمي، كما يتيح لزواره التسوق بين آلاف العلامات التجارية العالمية، وتجربة ثقافات عالمة متعددة في مناطقه المليئة بأنواع الترفيه وأكثرها جذبا على مستوى العالم.