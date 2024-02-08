شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "وقت إضافى" بدور العرض السينمائى 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الجهة المنتجة لفيلم "وقت إضافي" على طرح العمل بدور العرض السينمائية في مصر والدول العربية بدءاً من 14 فبراير الجاري، كما تم الكشف عن البوستر الرسمي للعمل .

ومن جانبه قال المخرج أسامة عمر في تصريحات صحفية أنه انتهى من كافة المراحل الخاصة بالفيلم من مونتاج وميكساج وغيرها، مشيراً إلى أن الفيلم أصبح جاهزاً للعرض في عيد الحب.وأضاف إن الفيلم تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت .

يشار الي أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر، والفيلم من بطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.