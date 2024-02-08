رحلة ألبوم “هرمون السعادة” مستمرة.. تامر حسني يتصدّر بأغنيتين جديدتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر النجم المصري تامر حسني بمفاجأة جمهوره بأغنيات ألبومه الجديد “هرمون السعادة” الذي استأنف مؤخراً كرحها عبر المواقع الموسيقية وقناته الرسمية على “يوتيوب”.

وأطلق تامر حسني خلال الساعات الماضية أغنيتين من الألبوم، الأغنية الأولى بعنوان “ولا يهِمك” من كلماته وألحانه وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والأغنية الثانية بعنوان “موضوع رجوعنا” من كلماته وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم.

وفور صدور الأغنيتين تصدّر تامر حسني ترند “الموسيقى” للأغنيات والأعمال الفنية الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب”، كما تصدّر اسمه قائمة المواضيع الأكثر تداولاً على موقع “إكس” في مصر والسعودية ولبنان والإمارات والمغرب وغيرها من البلدان العربية.

واختار تامر حسني طرح الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب، إذ خصّص لكل أغنية فكرة تناسب موضوعها وتولى بنفسه إخراج الكليبين.

يتضمن ألبوم تامر حسني الجديد مجموعة من الأغنيات، من بينها أغنية “هرمون السعادة”، أولى إصدارات هذا الألبوم والتي استطاعت أن تحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة، وأغنية “مش هتغير عشان حد” التي تخطت الـ11 ملايين مشاهدة وأغنية “تاج” التي حملت اسم فيلمه السينمائي الأخير وأغنية “حوّا” التي حصدت 12 مليون مشاهدة، وصولاً إلى أغنيتي “موحشتكيش” التي أطلقها منذ شهر وحققت أكثر من 22 مليون مشاهدة، و” معلش” التي شاركه فيها الرابر زاب ثروت وحصدت 19 مليون مشاهدة.