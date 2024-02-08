مي سليم: أشارك بـ3 مسلسلات رمضانية.. ولم أبتعد عن الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة مي سليم، تفاصيل مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024، بـ3 مسلسلات مصرية دفعة واحدة، وهي: “سر إلهي” بطولة روجينا، و”أمير العوامري” مع هاني سلامة، و”المداح 4″ لحمادة هلال، إذ تواصل تصوير تلك الأعمال على نحو متزامن.

وقالت مي، لـ”الشرق”، إنها استقرت على تلك المسلسلات، بعد عملية انتقاء من العروض التي تلقتها طوال الفترة الماضية، موضحة أن “هذه الأعمال ستُقدمني للجمهور بشكلٍ مختلف”.

ورأت أن مشاركتها في 3 مسلسلات دفعة واحدة، يُشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة لها، لاسيما وأن الشخصيات التي تُجسدها ثقيلة، وتتطلب منها مجهوداً ضخمة، حسب وصفها، “لدىّ ثقة بأنني سأخرج رابحة من موسم رمضان المقبل”.

وتحدثت مي سليم، عن تجربتها في مسلسل “أمير العوامري”، قائلة إنها تُجسد دور شابة مكافحة تُدعى “منيرة” وتعمل مهندسة، لديها العديد من الآمال والطموحات، وتُحب عائلتها بشكلٍ كبير، وتتعرض لعدد من التحديات والأزمات، ما يُغير حياتها رأساً على عقب، كما تجمعها قصة حب مع رجل الأعمال “أمير” وهي الشخصية التي يُجسدها هاني سلامة.

ولفتت إلى وجود حالة تفاهم كبيرة تجمعها مع أبطال العمل، منذ الجلسات التحضيرية الأولى، وهو ما ينعكس في كواليس التصوير، وعلى الشاشة أيضاً.

المسلسل بطولة كلّ من هاني سلامة، وسوسن بدر، وأحمد صفوت، وميريهان حسين، والعمل تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، حول عالم رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم.

وتطرقت مي سليم، إلى تجربتها الدرامية الثانية “سر إلهي”، قائلة: “كانت لدي رغبة منذ سنواتٍ عدة، للعمل مع الفنانة روجينا، خاصة أن مسلسلاتها الأخيرة حققت نجاحاً كبيراً، علاوة على أنها تحمل أفكاراً جديدة ومضامين مختلفة”.

وتابعت “عندما تلقيت عرضاً للمشاركة في العمل، وافقت فوراً، كما أن تركيبة المسلسل غير تقليدية، فالقصة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق”.