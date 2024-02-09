إصابة صادمة| ظهور عمرو سعد بوجه متورّم بسبب معارك الغربان

كتب امير فتحي في الجمعة 9 فبراير 2024 12:48 صباحاً - نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من من كواليس فيلمه الجديد الغربان.

عمرو سعد يظهر بوجه متورم

ظهر عمرو سعد فى الصور وعليه وجه الكثير من الكدمات والإصابات، وعلق عليها قائلا “بعد معارك فيلم الغربان أمس”.

مسلسل “الغربان”

وتدور أحداث ” مسلسل الغربان” في حقبة الحرب العالمية الثانية، ومعركة العلمين التي قاد الجانب الألماني فيها المارشال الألماني روميل.

يشارك في بطولة فيلم “الغربان” عمرو سعد، عائشة بن أحمد، فارس رحومة إلى جانب ممثلين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.

يذكر ان خلال الفترة الماضية تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025.

وقال عمرو سعد جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

آخر أعمال عمرو سعد

يذكر أن عمرو سعد خاض موسم رمضان 2023 من خلال دوره في مسلسل “الأجهر”.

وتدور أحداث مسلسل “الأجهر” حول شاب يتهم زورا بقتل والدته، ويختفي عن الأنظار خارج البلاد، لكنه يعود لبلده ليبحث عن عائلته، ويكتشف أسرار ماضيه الغامض.

ومسلسل “الأجهر” من بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، أبرزهم، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.

الخليج 365

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