رمضان 2024.. تعرف على المسلسلات المعروضة على "شاهد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف منصة"شاهد" عن خريطة المسلسلات التي تعرض على شاشتها في موسم دراما رمضان 2024 هذا العام ، وهو ما نستعرضه لكم في السطور التالية:

مسلسل "كوبرا"

ينافس مسلسل "كوبرا" الذي تحدد عرضه على منصة "شاهد" في موسم دراما رمضان 2024 .

ويخوض بطولة المسلسل محمد عادل إمام، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"

يعرض مسلسل "المداح أسطورة العودة" بجزئه الرابع، على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "المداح 4" بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان يوسف، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، محمود عامر، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "العتاولة"

مسلسل"العتاولة" يعرض على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية، ويتناول العمل العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها.

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

ينافس مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذي يعرض على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية.

يخوض بطولته كريم محمود عبد العزيز، وشيكو ، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

مسلسل "أشغال شقة"

يعرض مسلسل "أشغال شقة" على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

يخوض بطولته هشام ماجد وأسماء جلال، وعدد من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب ومن إخراج خالد دياب.

مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولته غادة عبد الرازق ومحمد علي رزق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

يعرض مسلسل "نعمة الأفوكاتو" على منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

تجسد فيه الفنانة مي عمر شخصية "نعمة" وتعمل محامية لتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

ويخوض بطولته مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد سامي.