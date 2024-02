شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم تايلور سويقت الجديد The Eras Tour يصل ديزنى بلس مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم المغنية العالمية تايلور سويفت، الذى يحمل اسم Taylor Swift: The Eras Tour على منصة ديزنى بلس، يوم 15 مارس المقبل، وتم التأكيد على أنه يختلف عن النسخة التي طرحت في دور العرض حول العالم.

فوفقًا للتقارير، تقوم Disney + ببث مقطع "Taylor's Version" من الفيلم، والذي يتضمن أداء "Cardigan" وأربع أغانٍ صوتية تم تسجيلها ولكن تمت إزالتها من النسخة التي عرضت في السينما للفيلم.



وكان حصل الفيلم الوثائقى الموسيقى Taylor Swift: The Eras Tour على تقييم وصل إلى 100% من قبل 52 ناقدًا عالميًا، و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

وذلك بعد أن حقق الفيلم الوثائقى الجديد للمغنية العالمية تايلور سويفت Taylor Swift: The Eras Tour، أكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ، حيث يوثق العمل، الذى تم عرضه لأول مرة في المملكة المتحدة في 13 أكتوبر الجارى، العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، وتضمنت العروض قائمة أغاني امتدت طوال مسيرتها المهنية والتي رفعت الأغاني من ألبوماتها العشرة من "Fearless" إلى "Midnights"



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الفيلم حقق ما يقدر بنحو 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، منها 95 مليون دولار من دور العرض فى أمريكا الشمالية وحدها.

وجاء المبلغ المتبقى البالغ 31 مليون دولار من العروض الدولية لـThe Eras Tour، والتى أقيمت فى أكثر من 90 دولة ومنطقة.

ويتفوق الفيلم الوثائقي لـ سويفت على فيلم " Never Say Never" للمغنى العالمى جاستن بيبر، والذي حقق 41 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2011، وأنهى فيلم بيبر مسيرته بإجمالي إجمالي قدره 138 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.