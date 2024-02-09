سيلين ديون وإبنها رينيه شارل يبددان شائعات خلافهما

ميرنا وليد - بيروت - حضور المغنية العالمية سيلين ديون الى حفل Grammy Awards مع إبنها رينيه شارل أنجليل نفى الشائعات التي طالتهما وطالت الفتور الذي يسود علاقتهما لا سيما بعد إبتعاد رينيه شارل عن منزله العائلي وإقامته في لاس فيغاس حيث بدد ثروته في الكازينوهات ومهملاً والدته خلال مرضها المستعصي.

وتبين أن رينيه شارل تصالح مع والدته بعد إبتعاده عن ألعاب المال وإنفصاله عن حبيبته وقرر مرافقتها الى مناسبة عامة حيث فاجأت الحضور بوصولها مع إبنها وبدت بكامل أناقتها بفستان من Valentino وقد رحب بها الحضور بالتصفيق الحار فشكرتهم وعبّرت عن حبها لهم وسعادتها بلقائهم.