سلوى عثمان تصفع منة فضالي بكل قوتها.. وما علاقة حسن الرداد؟

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي الجمهور مقطع فيديو طريف من كواليس مسلسلها الجديد "المحارب"، والمقرر عرضه بشهر رمضان المقبل، من بطولتها إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم الممثل المصري حسن الرداد.



وظهرت منة فضالي وقد دخلت عليها الممثلة المصرية سلوى عثمان، وشنت هجوماً عليها في غرفة نومها، وذلك لعدم ذكر حسن الرداد اسمها في طاقم العمل.

ووجهت سلوى عثمان لكامت لمنة، وجفعتها بقوة على الفراش، وقالت: " أنا عايزة أفهم.. اشمعنا ماذكرش لا اسمي ولا اسم الحاج أحمد، لتستنجد منة بالمنتج أحمد السبكي والذي امتنع عن مساعدتهما، قائلاً: أقلكم على حاجة.. للأمانة يعني.. إمسكوا ببعض".

وعلقت منة على المنشور قائلة: "كله منك يا حسن خليت سلوي عثمان حببتي قلبت عليا أنا مالي أنا بقا لا والحج احمد ولعها ومشي ينفع كده، كواليس مسلسل محارب رمضان ٢٠٢٤ ان شاءالله تاليف محمد سيد بشير اخراج الاستاذه شيرين عادل".