خاص – محمد المشعل يثير الجدل بعنوان أغنيته الخليجية الجديدة مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتجه الفنان السعودي مشعل المشعل من مدينة الدمام في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية إلى العاصمة المصرية القاهرة ليسجل صوته على أغنية جديدة باللهجة الخليجية من كلمات خالد ڤيرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.

وعلم موقع “بتجرد” أن الأغنية ستحمل اسم “جماله أسطورة”، وحين سألنا لماذا يتم تسجيلها خارج منطقة الخليج فكان جواب مسؤولي شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أن المؤلف خالد ڤرناس مصري الجنسية من مواليد الكويت وملم باللهجة الخليجية. والملحن ياسر نور يتجاوب مع متطلبات “لايف ستايلز ستوديوز” مع الموزع النشيط هاني ربيع بتجديد الموسيقى الخليجية لتخاطب جيل الشباب العربي عامةً وجيل الشباب في الخليج خاصةً.

و قد اتفق كل من الفنان السعودي و”لايف ستايلز ستوديوز” على أن تكون ثاني تعاون بينهما بعد نجاحهما الكبير في أغنية “كرنڤال” التي مثلت أول تعاون بينهما وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها على موقع “يوتيوب”.

ومن المتوقع تصوير فيديو كليب خاص بالأغنية الجديدة لطرحه بعد عيد الفطر المبارك.