هيثم سعيد يحطّم المليون مع “لايف ستايلز ستوديوز” في أيام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم المصري هيثم سعيد الجديدة “سكاكينو” أكثر من مليون مشاهدة بعد 6 أيام فقط من صدورها على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “يوتيوب”.

أغنية “سكاكينو” باللهجة المصرية، من كلمات عليم وألحان يوحنا فيكتور وتوزيع هشام البنا، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي – سريع من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، والنصّ حمل تجدداً من حيث فكرة الإعجاب والغزل بالحبيبة.

أمّا فيديو كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان، وظهر هيثم سعيد من خلاله بصورة جديدة ومختلفة عن اطلالاته السابقة، فلعب دور بائع “عرانيس” الذرة الذي يقع في الحب من أول نظرة.