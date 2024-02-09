كاميلا تطمئن البريطانيين: الملك تشارلز بحالة جيدة للغاية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الملكة كاميلا زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز اليوم الخميس إن حالته “جيدة للغاية”، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها، البالغ من العمر 75 عاما، بالسرطان.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك “في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف… تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان. هذا يبعث على البهجة بشدة”.

وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني الأربعاء على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.

وخضعت كيت (42 عاما) لجراحة في البطن في 16 يناير كانون الثاني ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.

وخضع تشارلز منذئذ للعلاج من تضخم البروستاتا قبل أن يعلن قصر بكنجهام يوم الاثنين أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.

ومع تأجيل الملك لواجباته العامة نظرا لتلقيه العلاج وعدم توقع عودة كيت إلى ارتباطاتها إلا بعد عيد القيامة، يقع العبء الأكبر على عاتق أفراد العائلة المالكة المتبقين، وخاصة وليام وكاميلا، ليمثلا الحضور الملكي في المجال العام.