الصورة الأولى لشخصية تيم حسن في "تاج".. والدور الذي يؤديه مفاجئ!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة أولى للشخصية التي يؤديها الممثل السوري تيم حسن في مسلسله الجديد "تاج".



وأطل تيم بدور ملاكم، حيث ظهر في البوستر، وهو عاري الصدر، ويرتدي روب الملاكمين، كما يلبس قفازات الملاكمة بيديه.

وقد كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة، حول طلاق الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، إلا أنهما ظهرا معاً في حفل Joy Awards، ومع ذلك لم يسلما من تعليقات الجمهور، الذي راح يحلل حركة يديهما ونظراتهما، والبعض اعتبر أنهما يحاولان أن يخفيا أن علاقتهما ليست على ما يرام، على الرغم من أنه في الواقع، لم يصرح الثنائي بأي تصريح يثير الشكوك.

وكتب أحدهم: "وهو يحكي كنتي عم تشديه من ايده بطريقه مش حلوة ،،،وااااضح ما في كيميا بينكم ،،مع حبي لكم"، وكتب آخر: "ليه عاطول بحس انكوا مش طايقين بعض و تحديدا هو"، وعلقت متابعة: "بدون زعل منك وفاء اسمحيلنا تيم قممممممر يجنن شخصية وكاريزما لكن من ملامح وجهه حزين ومهموم جدا".