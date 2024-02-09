ياسمين صبري تطرح بوستر مسلسلها "رحيل" استعدادًا لرمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسلها "رحيل" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ترويجًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وتصدرت "ياسمين" البوستر وظهرت خلاله أمام مرآة بشخصيتين الأولى فقيرة والثانية أرستقراطية ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان أحمد فهمي، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري الفنية بفيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد إمام وشاركهما البطولة الفنان ماجد الكدواني وعرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا سواء بدور العرض السينمائي في مصر أو بالخليج.

يذكر أن "ياسمين صبري" تواصل تصوير مشروعها السينمائي الجديد بعنوان "دليلة" وهو أول فيلم لبطلة خارقة في تاريخ السينما المصرية، وكشف المخرج بيتر ميمي بشهر أبريل من العام الماضي عن جلسة عمل جمعته بـ "ياسمين" للوقوف على تفاصيل الشخصية التي تجسدها بأحداث الفيلم ويمثل التعاون الأول بينهما على شاشة السينما.

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