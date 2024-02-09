بـ"خدوش في الوجه".. عمرو سعد ينشر صورا من كواليس "الغربان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - سهيلة أسامة:

يواصل الفنان عمرو سعد، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "الغربان".

ونشر "عمرو"، صورا من الكواليس وظهر بخدوش في وجهه، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "من معارك فيلم الغربان".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "نجم النجوم، العالمي، بالتوفيق بإذن الله، مسلسلك هذا الموسم جروح وكسور يا ساتر، ربنا يعينك".

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير.

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، وهو من إخراج ياسين حسن.