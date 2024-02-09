أمينة خليل تخوض تجربة المسرح لأوّل مرّة في “موسم الرياض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة أمينة خليل خوض تجربة الوقوف على المسرح بعد تعاقدها على بطولة أول عمل مسرحي لها بعنوان “سناب شات”، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على مسرح “محمد العلي”، ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

سيبدأ عرض مسرحية “سناب شات” في 12 شباط (فبراير) الحالي، ويشارك أمينة خليل في بطولتها كلٌ من: مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، ونور قدري، وعزت زين، ودنيا سامي، وهي من تأليف أحمد الملواني وإخراج إسلام إمام، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية الأب “سيد الفيل” التاجر الكبير وابنتيه وهوسهما بالموضة واهتمامهما الملحوظ بالمظاهر الخادعة، حيث يسعى والدهما جاهداً لتزويجهما، إلا أن محاولاته تبوء بالفشل، ولكن حين يستغل والدهما سلاحهما نفسه وهو “سناب شات”، ينطلقون جميعاً في رحلة مليئة بالتحولات والتعلّم والمفارقات والتفاصيل.