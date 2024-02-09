فن ومشاهير

بيار داغر بطل مسلسل تاريخي سعودي ضخم

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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بيروت - نادين محمد - يتحضّر الممثل اللبناني بيار داغر لخوض دور البطولة  في  مسلسل "غالية" ، وهو مسلسل سعودي تاريخي ضخم، من إخراج محمد العنيزي وإنتاج شركة "هيئة الإذاعة والترلفزيون"، وشركة "المها" وهي المنتج المنفذّ لهذا العمل، الذي يضمّ كوكبة من نجوم الوطن العربي، وسيتمّ تصوير المسلسل في المملكة العربية .

الممثل بيار داغر

 

يُذكر أنّ بيار داغر جسد شخصيات متعددة في العديد من المسلسلات التي نذكر منها: البواسل، العوسج، جنكيز خان، البحث عن صلاح الدين، فارس بني مروان، خيبر، خاتون، الإمام، 2020، عصر الجنون، بارانويا، وأعمال مدبلجة مثل فنجان الدم، ورايات الحق، وأعمال مسرحية منها مسرحية "تشي جيفارا"، والعديد من الأعمال المميزة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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