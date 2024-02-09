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ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة الترمية ديميت أكالين الجمهور بجوابها خلال مقابلة حديثة أجرتها وتحدثت فيها عن حياتها المهنية والشخصية، وذلك عندما طرح عليها المذيع سؤال تطرق فيه عن الأنباء التي تحدثت عن فيلم يروي حياتها.
وقد اقترح المذيع على المغنية التركية النجمة التركية إسم النجمة التركية هاندا أرتشيل حتى تؤدي دور بطولة الفيلم الوثائقي الذي يحكي عن حياتها، وجاءت ردة فعلها صادمة، حيث رفضا هذا الأمر رفضاً قاطعاً، وهاجمت هاندا وانتقدت تمثيلها وقالت: "لا تصلح كونها محبوبة هذا أمر مختلف، لكن بالنسبة لتمثيلها فهي لاتنفع أن تقدم دور عني".
كانت هذه تفاصيل خبر نجمة تركية ترفض أن تقدم هاندا أرتشيل سيرة حياتها: "لا تصلح"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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