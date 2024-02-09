فيلم جينا أورتيغا الجديد يحدث بلبلة.. علاقة محرمة وفجوة عمرية بين البطلين

ميرنا وليد - بيروت - واجه فيلم "Miller’s Girl" الجديد لنجمة مسلسل "Wednesday" جينا أورتيغا إنتقادات عديدة، وأحدث حالة من الجدل الواسعة، وذلك لما تضمنه من مشاهد جنسـ ية بينها وبين بطل العمل مارتن فريمان بالرغم من فارق العمر الشاسع بينهما والذ يصل إلى 31 عاماً.
فتؤدي جينا البالغة من العمر 21 عاماً، دور طالبة ويؤدي مارتن البالغ من العمر 52 عاماً دور أستاذها ويدخلان بعلاقة معقدة للغاية وغير مناسبة، حيث تختار الشابة كتابة قصة جنسية بعد أن كلفها الأستاذ بمهمة الكتابة الإبداعية في الصف.
وقد أحدثت المشاهد الإبـ احية التي جمعت البطلين على الشاشة، حالة إزعاج لدى الجمهور الذي إعتبرها غير لائقة لعين المشاهد.
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