فن ومشاهير

شذى تكشف سر ابتعادها عن الغناء في "واحد من الناس"

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ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية واحتفالية خاصة بمناسبة عيد الحب في العاشرة، المطربة شذى، وذلك في برنامجه واحد من الناس، مساء يوم الإثنين المقبل، على شاشة الحياة، والتي تشدو خلال الحلقة بباقة من أجمل أغانيها الرومانسية .

 

وتكشف شذى خلال الحلقة عن بدايتها أنها كانت لاعبة تنس، ثم قامت بالتمثيل في فيلم الجراج وعمرها 8 سنوات ولماذا لم تكرر تجربة التمثيل؟

شذى

كما تتحدث عن التحاقها بالأوبرا في سن صغيرة، ومسيرتها الغنائية وأهم الأغاني في حياتها وأهم المطربات في جيلها ومن تختار من المطربين لعمل ديو معه.

 

كما تحدث عن حياتها الخاصة وفقدانها والدها ووالدتها وصدمتها الكبيرة لفراقهما ، كما تتحدث عن زواجها واهم ما جذبها في شريك العمر ، وهل هي ست شاطرة في البيت.

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شذى والإعلامي عمرو الليثي

شذى تكشف سر ابتعادها عن الغناء

وتكشف أسرار بعدها عن الوسط الفني واختفائها عن الغناء لفترة ، وهل عانيت من التعامل مع شركات الانتاج ، وتتحدث  عن اخر ألبوم لها، ومقرر أن تذاع حلقتها في "واحد من الناس" بالعاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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