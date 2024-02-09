شاهد شروق زوجة الدكتور فود تعتذر وتوضّح بعد فضيحة الخيانة

قدمت البلوجر شروق الشلواتي، المعروفة باسم “سانشاين”، اعتذارًا لزوجها جورج ديب، الملقب بـ “دكتور فود”، بعد أيام قليلة من انتشار “فضيحة خيانته لها” على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت شروق عبر خاصية “الستوري” على حسابها في “إنستغرام” قائلة: “كل الأزواج يواجهون مشاكل، أعتذر من الجمهور ومن زوجي على الفيديوهات التي تم نشرها قبل أيام”.

أوضحت شروق أنها كانت “متضايقة للغاية” عند نشر تلك الفيديوهات، مؤكدةً أنّه “كان من غير المناسب نشرها”.

أضافت: “أنا وزوجي بدأنا ‘الإمبراطورية’ سويًا، ولم نسئ لأحد، وكل منتجاتنا جيدة”.

أوضحت شروق أنها كانت تكرر حديث إحدى الإعلاميات بهدف إزعاج زوجها عندما قلّلت من المنتجات.

قبل أيام، ظهرت شروق في بث مباشر وهي تلاحق زوجها خارج أحد الفنادق حافية القدمين، واتهمته بـ “خيانة” مع تيكتوكر لبنانية تدعى كاتريسكا.

وصفت شروق واقعة “الخيانة” التي تمّت في السيارة، مستخدمةً عبارات خادشة للحياء، وسط طلب “دكتور فود” منها السكوت.

قالت شروق إن “زوجها ترك رضيعهما البالغ من العمر 3 أشهر وحيدًا في الفندق”.

نفت التيكتوكر اللبنانية، كاتريسكا، أن تكون قد أقامت علاقة مع “دكتور فود”، مؤكدةً أنّ شروق تفتري عليها.

تحدّت كاتريسكا شروق بإظهار أي دليل على صدق اتهاماتها، ثم شتمتها.

أوضحت كاتريسكا أنّ “دكتور فود” كان صديقها قبل زواجه، إلا أنه حظرها عبر تطبيق “تيك توك” فور ارتباطه.

أكدت كاتريسكا أنها لم تتواصل مع “دكتور فود” منذ ذلك الحين.

تصدرت القضية الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات واسعة من الجمهور.وصف كثيرون القضية بـ “اللعبة المكشوفة” التي يستخدمها بعض المشاهير لجذب المزيد من المتابعين.

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