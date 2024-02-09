أمير كرارة جوكر رمضان.. حافظ على تواجده لمدة 10 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم أمير كرارة مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، ويشاركه البطولة نخبة من الفنانين، ويكثف أمير كرارة ساعات التصوير.

ويقدم أمير كرارة دور شعبي في اطار تشويقي مليء بالاثارة، ويصور أمير كرارة مشاهده بعدة لوكيشنات من ضمنها مدينة الانتاج الاعلامي بالحي الشعبي، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال الذي سبق وتعاونا معا في مسلسل “ العائدون” وحققا نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية.

ويكثف المخرج ساعات تصوير العمل سعيا منهم لانهاء كافة مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الاسبوع الأول على أقصى تقدير.

يحافظ النجم أمير كرارة على تواجده في منافسات رمضان المقبل 2024 للعام العاشر على التوالي اذ يقدم هذا العام مسلسل “بيت الرفاعى”، حيث يعد كرارة النجم الوحيد الذى قدم مسلسلات في شهر رمضان خلال العشر سنوات الأخيرة دون أن يغيب عن أي موسم.

وبدأ أمير كرارة تواجده الدائم في دراما رمضان والذى لم ينقطع حتى الآن عندما قدم مسلسل "حوارى بوخاريست" في شهر رمضان 2015، وفى العام التالى 2016 تواجد أمير كرارة بمسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم كرارة سلسلة "كلبش" بعرض الجزء الأول في شهر رمضان من عام 2017، والثانى عام 2018، والثالث في عام 2019.

وتابع أمير كرارة مشواره مع دراما رمضان بتقديمه مسلسل "الاختيار" عام 2020، ثم "نسل الأغراب" بمشاركة أحمد السقا والذى عرض في شهر رمضان 2021، وبعده تواجد كرارة بمسلسل "العائدون" في رمضان 2022، وفى العام التالى 2023 قدم كرارة مسلسل "سوق الكانتو"، ليكمل هذا العام مسيرتته بالتواجد بالمسلسل العاشر على التوالي خلال "بيت الرفاعى".

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

يضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.



أبطال البعبع:

وكان شارك أمير كرارة مؤخرًا فى فيلم "البعبع" بطولة ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبدالرحمن) الكثير من المواقف.

أمير كرارة

عودة أمير كرارة للسينما:

يعود أمير كرارة للسينما بفيلم “البعبع” بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذْ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

محمد محمود

قدَّم أمير كرارة مسلسل “سوق الكانتو” في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

ياسمين صبري

أبطال سوق الكانتو:

مسلسل "سوق الكانتو"، بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، أحمد صلاح حسنى، فتحى عبدالوهاب، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

محمد أنور

قصة سوق الكانتو:

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد الكثير من الصعوبات خلال الأحداث.