كشفت الفنانة زين جهاد كذب مشهور منصات التواصل الاجتماعي قعيد المجد، بعد ادعائه رفض المشاركة في مسلسل ثانوية النسيم لوجود نساء في العمل، مما أثار الجدل حول ازدواجية معاييره.

ونفى القائمون على مسلسل ثانوية النسيم صحة تصريحات قعيد المجد، مؤكدين عدم معرفتهم به أو حتى باسمه.

وأوضحت زين جهاد أنها استفسرت عن الأمر من القائمين على المسلسل، وتأكدت من عدم صحة ادعاءات قعيد المجد.

وأثار تصريح قعيد المجد انتقادات واسعة من الجمهور، خاصةً بعد تداول فيديو له يتباهى فيه بفخامة منزله.

واعتبر البعض أن تصرفات قعيد المجد متناقضة، حيث يرفض المشاركة في عمل فني بسبب وجود نساء، بينما يتباهى بالثراء الفاحش. شاهد أيضاً: بالفيديو: قعيد المجد يرفض دور في مسلسل ثانوية النسيم ويكشف السبب

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حديثه عن الترشح للبطولة.. شاهد نجمة مسلسل ثانوية النسيم تحرج قعيد المجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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