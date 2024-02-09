محمد رمضان يجتاح ميدان تايم سكوير في نيويورك بأغنيته "عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد رمضان بصدور أغنيته "عربي" التي طرحها منذ ساعات عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" ويتعاون خلالها لأول مع مع مطرب الراب الأمريكي فيوتشر، ومغني البوب مساري.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلاله اجتياح أغنية "عربي" العديد من اللوحات الإعلانية بميدان تايم سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويواصل الفنان محمد رمضان الترويج والاحتفال بطرح أغنيته "عربي" التي ظل يصور عدد من مشاهدها الخارجية خلال الفترة الماضية، منها تصوير مشاهده وهو على متن أحد الجمال في ميامي، فلوريدا خلال جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي.

وظهر "رمضان" بالكليب وهو بملابس عربية وسط قعدات عربية تضمنت عدد من المقتنيات منها "الطاولة" و"الشيشة"، إلى جانب ظهوره عاري الصدر ويركب جمل وهي المشاهد التي قام بتصويرها خلال إحيائه عدد من الحفلات ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي وبالتحديد في ميامي فلوريدا.

واحتفل الفنان محمد رمضان بتنصيبه سفيرًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد مشاركته بتقديم الأغنية الرسمية للبطولة بحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار وشاركه الغناء النيجيرية يامي الايد والإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

يذكر أن محمد رمضان تعاقد على بطولة فيلم "أسد أسود" وسط نخبة من النجوم منهم الفنان ماجد الكداوني، الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف سلامة، تأليف وإخراج محمد دياب والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ ايضا:

كريم قاسم يكشف عن بوستر فيلمه القصير "مادونا" مع عبد العزيز مخيون