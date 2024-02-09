شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يكرم المخرج الكبير خيرى بشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية حفل افتتاح دورته الـ13 بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

وتسلم بشارة درع التكريم من النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

وفي كلمته قال: "أريد أن أتذكر أسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح أبو سيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل".

وأضاف "أن هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي".



خيري بشارة يحمل تكريمه خيري بشارة يحمل تكريمه

خيري بشارة خيري بشارة

خيري بشارة يتسلم تكريمه خيري بشارة يتسلم تكريمه

ويقام مهرجان الاقصر خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الحالي تحت شعار "أفريقيا بكل الألوان".