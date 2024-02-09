ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري يونس مرسي أحدث أغانيه بعنوان "هفوق لنفسي"، وهو ديو يجمعه بالفنانة المصرية جيلان الزين.

وقد قام يونس بتصوير الأغنية على طريقه الفيديو كليب في شكل فيلم قصير .

"هفوق لنفسي" من كلمات يحيى مرسي، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع إسلام مونتي، وميكس وماستر ماهر صلاح، وإخراج مروان مصطفى.

وجاءت فكرة الأغنية مختلفة عن أعماله السابقة، وأشار مرسي بأن يبدأ من جديد بكل طموح مهما كانت الصعوبات وأن يتغلب على الفشل واليأس ويبتعد عن كل ما يجعله غائب عن الدنيا ليتحدي نفسه ويخاطبها بأنه هيفوق ويتغير.|

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