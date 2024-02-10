شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر: "لما غنيت على المسرح قالوا دوبلير.. وخايفة دلوقتي يقولوا مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت المطربة آمال ماهر، على الشائعات التي أثيرت حولها، قائلة: "أنا بخير، والحمدلله على محبة الناس.. أنا لما طلعت في فيديو دقيقتين قالوا مش هي، ومش في بيتها".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا اتخضيت من كتر الناس القريبين اللي بيكلموني، وبكلمهم وأرد عليهم ومش مصدقين إني أنا بكلمهم، بكلم قرايب وأصحابي بيقولوا لا ابعتيلنا صوتك، قلت لا انتو بتستهبلوا وزودتوها"، مردفة: "كنت أمشي، أقولهم والله ما في حاجة، كنت بروح الجيم، ولما تعبت وبطلت اتأكدوا قالوا لا خلاص دي مخطوفة وفيها حاجة، لا مفيش أي حاجة".

وواصلت: "بحس إن بالفطرة كده، الناس بتجري ورا أى إشاعة، والمرة الجاية لو فيه حاجة هسيب فيديو احتياطي"

واستكملت آمال ماهر: "أنا غنيت وقالوا لا مش هي برضو، قالوا دي دوبلير، ولغاية برضو وأنا قاعدة معاك يقولوا مش أنا، أو حاجة قديمة".