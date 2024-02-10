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آمال ماهر: "لما غنيت على المسرح قالوا دوبلير.. وخايفة دلوقتي يقولوا مش أنا"

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القاهرة - سامية سيد - ردت المطربة آمال ماهر، على الشائعات التي أثيرت حولها، قائلة: "أنا بخير، والحمدلله على محبة الناس.. أنا لما طلعت في فيديو دقيقتين قالوا مش هي، ومش في بيتها".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب: "أنا اتخضيت من كتر الناس القريبين اللي بيكلموني، وبكلمهم وأرد عليهم ومش مصدقين إني أنا بكلمهم، بكلم قرايب وأصحابي بيقولوا لا ابعتيلنا صوتك، قلت لا انتو بتستهبلوا وزودتوها"، مردفة: "كنت أمشي، أقولهم والله ما في حاجة، كنت بروح الجيم، ولما تعبت وبطلت اتأكدوا قالوا لا خلاص دي مخطوفة وفيها حاجة، لا مفيش أي حاجة".

وواصلت: "بحس إن بالفطرة كده، الناس بتجري ورا أى إشاعة، والمرة الجاية لو فيه حاجة هسيب فيديو احتياطي"

واستكملت آمال ماهر: "أنا غنيت وقالوا لا مش هي برضو، قالوا دي دوبلير، ولغاية برضو وأنا قاعدة معاك يقولوا مش أنا، أو حاجة قديمة".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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