تصرف زوج أحلام يُحدث ضجة..هذا ما فعله في حفلها بالرياض-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يُظهر السيد مبارك الهاجري وهو يتجه نحو زوجته الفنانة الإماراتية أحلام ويعانقها ويقبلها على جبينها بعد حفلها الذي أحيته في الرياض في المملكة العربية السعودية.



ولمس الجمهور الحب الكبير الذي يجمعهما، اذ تمنوا لهما السعادة الدائمة.

على صعيد آخر علّقت أحلام على خبر سرقة حقيبتها في باريس، نافية ذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "احلام سرقه شنطتها ؟؟؟!!!! يعني يقصدوني انا ؟؟؟؟؟؟ انا اصلاً مش في باريس انا في سويسرا من يومين وعموماً الشنطه ابيها حتى لو حلوين ميه الف يوروا اسوي فيها شوبينغ في سويسرا شكراً حبايبي احببببكم خوفتوا اهلي علي مساكين طارت قلوبهم ".