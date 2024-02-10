رغم ترصّده تايلور سويفت..هذا الشخص لن يُحاكم.. والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان الشخص الذي ترصّد النجمة تايلور سويفت لن يُحاكم، بعد الكشف عن انه غير عاقل، وذلك وفقا لما قررته محكمة نيويورك.



يذكر أن تصرف الفنانة تايلور سويفت خلال حفل Grammy Awards كان منافياً للياقة والتهذيب بعد أن إقتربت من المغنية العالمية سيلين ديون لتسلم جائزتها عن ألبومها Midnights وإنتزعت من يدها الجائزة دون أن تنظر إليها فكان تصرفها وحركة جسدها خاليان من الحد الأدنى من اللياقة والإحترام تجاه مغنية عالمية حضرت الى الحفل رغم ظروفها الصحية الصعبة وهي فائزة بجائزة Grammy Awards أربعة مرات.