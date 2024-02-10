أهل مصر .. مكرمية وخيامية في الملتقى الثقافي 15 بالوادي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - استمرت فعاليات الورش الفنية والحرفية بالملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام بمحافظة الوادي الجديد، برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 12 فبراير الحالي.

بدأت الفعاليات بقصر ثقافة الخارجة مع الورش الفنية، وقامت المدربة شيرين عفيفي بتعريف المتدربات بأنواع الخيوط، والغرز المختلفة، خلال ورشة المكرمية وعبّرت كل من سماح سليمان ودعاء ياسين عن سعادتهما بالورشة التي تعلمتا من خلالها فن المكرمية وكيفية تنفيذ الغرز بأنواعها.

وواصلت المدربة نحمده رياض مع الفتيات تنفيذ الحقائب المصنوعة من الخوص، والمشغولات اليدوية باستخدام الخرز ونواة البلح خلال ورشة "إعادة تدوير مخلفات النخيل".

واستكمل المدرب عماد عاشور ورشة "الخيامية" بتعريف الفتيات كيفية التطريز على القماش واختيار الألوان المناسبة لتصميم المفارش والمعلقات.

وفي مجال الورش الحرفية، نفذ المدرب محمود دانيال عددا من اللوحات خلال ورشة الرسم على الرمال، من خلال الاستعانة بأحجار ملونة يتم طحنها للرسم بها على اللوحة وتثبيتها بالغراء الأبيض، بينما قام المدرب محمد أبو زيد خلال ورشة الخزف بتدريب الفتيات على كيفية عمل تشكيلات بالطين وزخرفتها كالأواني ووحدات الإضاءة.

أما في ورشة الإكسسوارات فقامت المدربة سماح فاروق بتدريبهن على تنفيذ مجموعة من الإكسسوارات كالأساور والعقود بالأحجار والخرز.

وخلال ورش اكتشاف المواهب، واصل الفنان سمير خاطر تدريبات الصوت والغناء على عدد من الأغاني التراثية والوطنية، كما تعرف الفتيات على زوايا التصوير وكيفية اختيار اللقطات خلال ورشة أساسيات التصوير مع المدرب طارق الصغير.

واختتم اليوم مع ورشة الأمثال الشعبية التي تتضمن التعريف بتاريخ المثل الشعبي وقصته، إلى جانب مناقشة بعض المصطلحات المتعلقة بالتراث الثقافي.

هذا وقد تفقدت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، فعاليات الورش، وأبدت "موسى" إعجابها بالمشاركة الفعالة بالورش، ودعت الفتيات إلى الاستمرار في التدريب، والاستفادة من تلك الورش حفاظا على التراث.

ويستضيف الملتقى 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب حي الأسمرات بالقاهرة، وينفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية " المرأة والشباب والأطفال"، بهدف تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.