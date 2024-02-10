فهرية أفجان تخطف الأنظار بإطلالتها في قطر

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على الإنترنت صوراً للممثلة التركية فهرية أفجان، برفقة زوجها الممثل بوراك أورجيفيت خلال تواجدهما سوياً في معرض العطور والمجوهرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهرت فهرية في الصور بإطلالتين أنيقتين خطف فيهما الأنظار.

وأرتدت فهرية في أول إطلالة، بدلة باللون الأبيض، تتألف من بنطلون واسع وجاكيت أبيض قصير يتميز بخطوط طويلة سوداء، كما اختارت توب بدون أكمام.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت فهرية بتسريحة الشعر الملموم، وأضافت بعض المجوهرات البسيطة.

وفي الإطلالة الثانية، ظهرت فهرية بإطلالة عصرية، واختارت بدلة سوداء مغلق، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعت شعرها، وتركت غرة على جانبي جبهتها، واعتمدت مكياجاً ناعماً أبرز ملامح وجهها الجميلة.

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