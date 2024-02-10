ميرنا وليد - بيروت - شارك الطبيب اللبناني حسين الهواري الجمهور صورة أولى وحصرية للممثل اللبناني صلاح تيزاني، والمعروف بـ "أبو سليم" بعد خروجه من المستشفى وتعرضه لأزمة صحية.

وعلق الطبيب اللبناني على الصورة مطمئناً الجمهور لحالته الصحية، وكتب: "الصور الأولى والحصرية للفنان القدير ابو سليم بعد استعادة وعيه وخروجه من العناية الفائقة وفي هذه اللحظات ابو سليم يخرج من مستشفى رزق إلى منزله في الطريق الجديدة أوجه شكري الكبير من القلب إلى إدارة واطباء مستشفى رزق وكل من ساهم في دفع فاتورة المستشفى ابو سليم بخير ويسلم على الجميع ويشكر كل من تعاطف معه من لبنان ودول العالم الدكتور حسين الهواري".

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ أبو سليم بعد تعرضه لوعكة صحية.. وهذه حالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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