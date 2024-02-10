رمضان 2024 .. 8 مسلسلات تعرض على منصة "واتش أت - watch it" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت منصة "واتش أت - watch it" عن 8 مسلسلات تعرض على شاشتها في موسم دراما رمضان 2024 هذا العام.

ويعرض على "واتش أت - watch it" بموسم دراما رمضان 2024، مسلسلات "الكبير أوي 8"، "مسار إجباري" ، "إمبراطورية ميم" ، "بابا جه" ، "صيد العقارب" ، "حق عرب" ، "بيت الرفاعي" ، "فراولة".

ونستعرض لكم تفاصيل وأبطال مسلسلات واتش أت - watch it في رمضان 2024:

مسلسل "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" يعرض على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

يخوض بطولة مسلسل "حق عرب" أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "بيت الرفاعي"

مسلسل "بيت الرفاعي" يعرض على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

يخوض بطولة مسلسل بيت الرفاعي كلا من أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل "فراولة"

مسلسل "فراولة" يعرض على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

يخوض بطولة مسلسل "فراولة" نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل "الكبير أوي 8"

يعرض مسلسل "الكبير أوي 8" على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي 8 كلا من أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل "مسار إجباري"

يعرض مسلسل "مسار إجباري" على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولة المسلسل أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

مسلسل "إمبراطورية ميم" يعرض على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداث إمبراطورية ميم في 15 حلقة كتبها إحسان عبدالقدوس عن أب يتمرد أولاده عليه فيلجأون لإجراء انتخابات اختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أن من اختاروه حاكما للبيت أبناؤه أيضا دليل على حبهم له.

المسلسل بطولة كلا من خالد النبوي، وحلا شيحة، ونور النبوي، ومايان السيد، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، وهاجر السراج، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإلهام صفي الدين، وإيمان السيد، ونورهان منصور، وليلى عز العرب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" يعرض على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويخوض بطولة المسلسل غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "بابا جه"

يعرض مسلسل "بابا جه" على منصة "واتش أت - watch it" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مدير فندق في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي يمر بها وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي.

المسلسل يشارك في بطولته أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، وعدد من الفنانين، ومن إخراج خالد مرعي.