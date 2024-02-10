نوال الكويتية تنتقل الى انستغرام لتعلن هذا النبأ

طرحت الفنانة نوال الكويتية أغنيتها الخليجية الجديدة بعنوان “مواري العتب” من كلمات الأمير سعود بن عبد الله، ألحان سهم وتوزيع عمر الصبّاغ، وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

بهذه المناسبة، شاركت نوال الكويتية جمهورها عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام” البوستر الخاص بالأغنية والذي ظهرت فيه وهي ترتدي الزي الخليجي المميّز، وعلّقت بالقول: “جمهوري الغالي..هذا جديدي مع الرائع سهم والمبدع الأمير سعود بن عبد الله .. أنا أحببت الأغنية كثيراً وانشالله (تحبونها مثلي)”.

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عُرضت الأغنية عبر موقع يوتيوب من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، الى جانب صورة لنوال الكويتية. وجاء في مطلعها” “على مواري العتب وشهوله نعاتب .. فمان كل الجروح اللي على بالي شف ذكرياتك وشوف اشلون تتراتب مواجعك فالحنايا اول وتالي …تعبت اصير الورق ودموعي الكاتب .. وانت الجماهير والصفقات والغالي من وين اروحك واصير لحضرتك عاجب بالله قلي تعبت اكون بالحالي اكتب خيالك وخل الباب والحاجب يا مري اللي اشوفه فالوصل حالي.”.

أبدعت نوال كعادتها في تقديم تُحفة فنيّة مكتملة العناصر الجمالية والإبداعية من الصوت الى الكلمات، اللحن والتوزيع.

نشير ان الفنانة نوال الكويتية أحين مساء الجمعة، في ٩ فبراير أمسية فنية في قطر.