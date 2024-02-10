ميرنا وليد - بيروت - خيرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجمهور بن أغنياتها الثلاث الجديدة، وسألتهم عن الأغنية التي أحبوها أكثر واستمعوا اليها بشكل متكرر.

وكتبت مايا عبر حسابها الخاص: "أي اغنية من بين الثلاث اغاني الجديدة سمعتوها أكتر لحدّ اليوم ؟ #كلن_قالولي #قولي #تعالى_وافرح وأي أغنية عم تعيدوها مرّات كتيرة؟"

وقد طرحت مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MYMAYAV بعد طول إنتظار، إذ كانت قد صدرت الاغنيات الأولى من الالبوم بالأشهر الماضية، وهي "طاقة إيجابية" و"تقلان".

وتقدم مايا لمحبيها أغنيات منوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية:

"كلّن قالولي" هي الاغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان اللبناني زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الاغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.

وبعد نجاح أغنية ديالي باللهجة المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات والحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي.

أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات احمد المالكي، الحان مدين وتوزيع هادي شرارة.

كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تخير الجمهور بين أغنياتها الجديدة.. وهذا سؤالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.