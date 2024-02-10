شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات المتحدة تبدأ الترويج لمسلسل "مسار إجباري" لـ أحمد داش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لقناة ON على الترويج لمسلسل "مسار إجباري" للنجم أحمد داش، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ضمن السباق الدرامي، ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر فيس بوك، مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله مشهد من كواليس المسلسل المنتظر، وكتبت: "انتظروا مسلسل مسار إجباري في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".

مسلسل "مسار إجبارى" يعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.