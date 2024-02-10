بصور لطيفة..هيا مرعشلي تخطف قلوب الجمهور بخفة دمها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة هيا مرعشلي على الجمهور من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت هيا على الأريكة في منزلها بلوك كاجول وهي تقوم بتعابير وجه لطيفة وخطفت الأنظار والقالوب بخفة دمها و لطافتها مع جعل الجمهور ينهال عليها بالتعليقات معبرين عن حبهم لها.



سحرت الممثلة هيا مرعشلي عيون الجمهور بجمالها بأخر إطلالتها من خلال صورة عبر حسابه الخاص من الطبيعة، أظهرت من خلاله انوثتها و جمالها المبهر، حيث كانت ترتدي كروب توب باللون الأحمر ضيف ذات أكمام طويلة مع تنورة واسعة و طويلة جداً مع ذيل من الفرو الأحمر ، و ربطت هيا على شكل ذيل الحصان مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

