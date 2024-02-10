"رشاقة وجمال".. نرمين الفقي تنشر صور من كواليس محارب

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت النجمة نرمين الفقي، صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستجرام من كواليس مسلسل "محارب"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

وعلقت عليها: "من كواليس مسلسل محارب، إنتاج الأستاذ أحمد السبكي، وإخراج شيرين عادل، وتأليف الأستاذ محمد بشير".

وانهالت عليها التعليقات"رشاقة وجمال، إيه الحلاوة دي، ملكة جمال المسلسل".

وتستعد نرمين للسفر إلى السعودية للمشاركة في عرض مسرحية النجم محمد هنيدي، إذ تقوم بالبطولة النسائية ضمن الأحداث، كما يشاركه محمد ثروت ومحمود حجازي وعدد من الوجوه الشابة.