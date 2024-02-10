شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة العراقية "خيال" تحيى افتتاح مهرجان بغداد السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت المطربة العراقية "خيال" حفل افتتاح مهرجان بغداد السينمائي، حيث تغنت بأغنية من التراث البصري ولاقت الأغنية إعجابا وثناء من جمهور المهرجان على صوتها.

فيما شهد المهرجان استعراضات عراقية وفقرة موسيقية لفرقة جعفر صادق الموسيقية والتي قدمت مقطوعات موسيقية لاقت إعجاب الجمهور.

وكان مهرجان بغداد السينمائي قد وجه التحية لفلسطين، من خلال أغنية زهرة المدائن والتي غنتها المطربة العراقية سارة محمد، حيث ارتدت الشال الفلسطيني على رأسها، بينما تغنت بأغنية السيدة فيروز زهرة المدائن، بالإضافة إلى ميدلي لأشهر اأغنيات.

ومنح المهرجان جائزة إنجاز العمر لكل من المخرج الكبير محمد شكري جميل والفنان القدير قاسم الملاك والفنان القدير سامي قفطان.

وكانت استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان بغداد السينمائي نجوم الوفد المصري بالمهرجان الفنانة عفاف شعيب وإلهام شاهين و الفنان القدير عبد العزيز مخيون ومحمد أبو داوود وأحمد وفيق ومنال سلامة وياسر علي ماهر ودنيا عبد العزيز حمزة العيلي وعمر خورشيد.

وفي سياق متصل قال مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، إن المهرجان يشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقياً وعربياً، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الأنيمشين) مشاركة 10 أفلام.

وأضاف الدكتور البيضاني: "وفي مسابقة أفلام فضاءات سينمائية جديدة التي أنتجت بموجب منحة نقابة الفنانين العراقيين في سابقة فريدة من نوعها تحصل للمرة الأولى في تأريخ المهرجانات العراقية والعربية، فستشارك فيها أفلام: (نصب الحرية) إخراج حيدر موسى دفار، (جابوجا) إخراج أنس الموسوي، و(الزهرة الأرجوانية) إخراج د. علي حنون، (حارس أور) إخراج فائز ناصر الكنعاني، (حزام العفة) إخراج وثاب الصكر، (بكاء السيدة الجميلة) إخراج علي البياتي، (زوج احتياطي) إخراج بهاء الكاظمي، (مظلة) إخراج حيدر جبار فهد، (شعلة) إخراج هاني القريشي".