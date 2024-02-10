شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار شادى مؤنس يقدم الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الموسيقار شادى مؤنس الموسيقى التصويرية لمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، حيث يواصل شادى مؤنس وضع الموسيقى التصويريه في أغلب مشاهد المسلسل، بجانب وضعه لموسيقى وآلات جديدة في الموسيقى بشكل وطابع جديد.

واجتمع شادى مؤنس والمخرج أحمد حسن والشركة المنتجة وبطلة العمل للتحضيرات واختيار المعايير الموسيقية لمسلسل "صيد العقارب"، خاصة أنه يقوم بتأليف تتر النهاية، والموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث، من أجل خلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال، للخروج بالعمل في أفضل صورة ممكنة.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.