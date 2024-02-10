بلوك كاجوال رائع..ستيفاني عطالله تبهر الجمهور بجمالها و أناقتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، وظهرت بلوك كاجوال رائع عبر حسابها الخاص، حيث كانت ترتدي كروب توب باللون الزهري ذات أكمام قصيرة أوف شولدرز مع شورت قصير مزين برسومات الزهور، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً مميزاً أظهر جمال ملامح وجهها.



إشارة إلى مسلسل كريستال الذي لعبت ستيفاني عطالله بطولته فاز بجائزة في حفل Joy Awards ورغم غيابها عنه إلا أنها شاركت مقطع فيديو من منزلها يظهرها وهي تشاهد التلفاز لحظة فوز المسلسل وكانت تصرخ فرحاً وأرفقته بتعليق جاء فيه :" "ما كنت قادرة كون موجودة بالحفل الليلة لكن كبر قلبي عند فوز كريستال بجائزة افضل مسلسل شكرًا لحبكم لنا. الحمدلله شكرًا للسعودية ولـ جوي اوردز".

