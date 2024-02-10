ببطن مكشوف..كايلي جينر تستعرض رشاقتها و أنوثتها بلوك أسود رائع

ميرنا وليد - بيروت - تالقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً لوك باللون الأسود بالكامل حيث إرتدت كروب توب واسع سرابليس من دون أكمام مع تنورة طويلة وضيقة إستعرضت فيها رشاقة جسمها، و إعتمدت تسريحة مميزة بشعرها القصير، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، تألقت كايلي جينر بأخر إطلالة لها على المتابعين عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صوراً و مقاطع فيديو، تألقت فيها ب كروب نو باللون الأسود من دون أكمام مكشوفة الصدر مع تنورة باللون الأسود من الفرو و معطف على كتفها من نفس القماشة و اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها و كأنه مبلول، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

