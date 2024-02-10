بالبوستر الرسمي..مي فاروق تشعل حماس الجمهور لأغنيتها المنتظرة "كل الحبيبه"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية مي فاروق البوستر الرسمي الخاص بأحد اعمالها الغنائية القادمة عبر حسابها الخاص، و الذي يحمل إسم "كل الحبيبه"، و شوقت تلجمهور لهذه الأغنية من خلال التعليق بالقول: "كل الحبيبه قريباً"، غير كاشفة عن موعد محدد لهذا العمل.



و في وقت سابق، ردت مي فاروق على جدل فارق العمر بينها وبين خطيبها الممثل المصري محمد العمروسي.

وقالت مي فاروق بتصريحات صحافية: "معملناش حاجة غير إننا أعلنا للناس إننا ارتبطنا، فجأة وأنا قاعدة في البيت وبشوف الأخبار اللي بتتكتب وكلها مش صح حسيت أن أوحش حاجة في الدنيا لمجرد أن تطلع تريند أو تعمل مشاهدات تأثر على حد أو تتكلم على حد بشكل مش مظبوط أو تقول خبر مش مظبوط عشان مشاهداتك تبقى أعلى. دي حياة وإحنا بني آدمين شفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيسبوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا وأتمنى أني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته لإني من الناس اللي مش بتحب تتكلم عن حياتها الشخصية".

