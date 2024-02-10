عمرو أديب يعلق على بيان المملكة بشأن التطبيع مع إسرائيل.. شاهد ماذا قال ؟

في تصريحاته الأخيرة، علق الإعلامي عمرو أديب على دور المملكة في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السعودية تعمل بجدية وبصمت تام من أجل دعم فلسطين. وأكد أديب أن الموقف السعودي واضح تجاه القضية الفلسطينية، وأنه لا يجوز لأحد أن يفرض عليها شروطًا. وأشار إلى أن السعودية، كدولة عربية مسلمة قوية في المنطقة، أصدرت بيانًا تاريخيًا يؤكد موقفها من القضية.
وأضاف أديب أن السعودية أكدت للجميع أنهم لن يقتربوا من تحقيق أحلامهم حتى يتم تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. وأوضح أن السعودية لم تطلب أي مقابل لدعمها للقضية الفلسطينية. وفي نهاية تصريحاته، أشار أديب إلى وجود تقارير تشير إلى وقوع عمليات في رفح الفلسطينية في المستقبل القريب، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بنفسه يؤكد هذا الأمر.
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