شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفد السورى لمهرجان بغداد بصحبة دريد لحام وباسل الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مهرجان بغداد السينمائي اليوم، الأحد، الوفد السوري المشارك فى مهرجان بغداد، حيث وصل الفنان القدير دريد لحام والمخرج باسل الخطيب وعدد من الفنانين السوريين.

وفي سياق متصل، يعرض 4 أفلام مصرية اليوم، الأحد، وهي "عيسى أعدك بالجنة" للمخرج مراد مصطفى، و"شارع شامبليون" للمخرجة أسماء ابراهيم و"zoo" و"16ميللي" لعبد الله جاد.

انطلق حفل الافتتاح المهرجان أمس، السبت، تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.

واستكملت فعاليات حفل الافتتاح بكلمة من وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، مؤكدا سعادته الغامرة بإقامة المهرجان بمشاركة عربية واسعة ومميزة، لافتا إلى أن السينما وجودها مهم لتؤرخ تفاصيل الأزمان وما يحدث فيها، ولعل ذلك ما جعل المدن الكبرى في العالم تحتضن المهرجانات المختلفة، لتكون بغداد واحدة من هؤلاء المدن العالمية.

وتواصل المهرجان بكلمة لنقيب الفنانين العراقيين جبار جودي الذي استقبل كامل ضيوف المهرجان بالسلام بشكل شخصي قبل دخولهم قاعة الحفل بسينما المنصور، حيث رحب جبار بحاضري الحفل، معبرا عن سعادته بإقامة المهرجان بمشاركة عربية كبيرة ومؤكدا أن هناك مهرجانا سينمائيا آخر بالسلمانية خلال الفترة القليلة المقبلة.