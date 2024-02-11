شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تكبر تحلى.. جينيفر أنيستون فى صور بعد الـ 55 من عمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الممثلة العالمية جينيفر أنيستون اليوم الأحد، بعيد ميلادها الـ 55، والتي ولدت زي النهاردة في الـ11 من فبراير عام 1969 وتعتبر أحد أهم نجمات هوليود على صعيد الموهبة في عالم التمثيل أو حتى بعالمها الخاص التي شكلته وأثارت به جدلاً كبيرًا سواء بعلاقاتها وأبرزها مع براد بيت حينما كونا ثنائيًا بارزًا لسنوات قبل انفصالهما، وغيرها من الأمور التي صنفتها في مصاف النجوم الكبار دائمًا.

جينيفر أنيستون تحتل مكانة كبيرة لدي محبيها، وخلال التقرير التالى نرصد عدة صور للممثلة الكبيرة بعد الـ 50 تثبت عدم تأثر جمالها مع تقدمها فى السن.



انيستون

من ناحية أخرى سبق ووجهت جينيفر أنيستون مؤخرًا تعليقًا إلى معجبى صديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى، وقد أدلت الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا بهذا التعليق أثناء حضورها حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2024، حيث كان مسلسلها The Morning Show هو المسلسل الأكثر ترشيحًا.

وتم إدراج مسلسل +Apple TV فى ست فئات، بما فى ذلك أفضل مسلسل درامى، وأفضل ممثلة فى مسلسل درامي، إلى جانب ريس ويذرسبون، وأثناء حديثها على السجادة الحمراء، سألت مجلة Entertainment Tonight جينيفر عما إذا كانت لديها أى رسالة لجمهورها الذى لا يزال فى حداد على وفاة بطل مسلسل Friends.



جينيفر أنيستون فى عدة صور من صغرها وحتى تخطيها الـ 50